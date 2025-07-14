Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 16

Soko Donau (11/16): Zivilcourage

ORF1Staffel 1Folge 11vom 14.07.2025
Soko Donau (11/16): Zivilcourage

Soko Donau (11/16): ZivilcourageJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 16

Folge 11: Soko Donau (11/16): Zivilcourage

44 Min.Folge vom 14.07.2025

Der erst seit drei Monaten in Wien lebende Lukas Deinhofer wird am helllichten Tag vor einen LKW gestoßen und stirbt. Ein Unfall ist ausgeschlossen, die Tat wurde zwar von Umstehenden bemerkt, die Täterbeschreibung lässt aber zu wünschen übrig. Der unauffällige 40-jährige hatte weder eine Beziehung noch nennenswerte soziale Kontakte, er galt als Einzelgänger. Doch dann werden dutzende Fotos von Kindern auf seinem Handy gefunden, besonders ein Knabe schien es ihm angetan zu haben. War Deinhofer ein Pädophiler? Oder geht es doch um etwas ganz anderes? Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 16
ORF1
Soko Donau Staffel 16

Soko Donau Staffel 16

Alle 2 Staffeln und Folgen