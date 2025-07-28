Soko Donau (12/16): VendettaJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 16
Folge 12: Soko Donau (12/16): Vendetta
In der Villa des Badener Rechtsanwalts Bruno Hödl werden drei Leichen gefunden, offenbar mit Wein vergiftet. Der Hausherr, der alle eingeladen hatte, bleibt vorerst verschwunden. War er es, der seine Freunde auf dem Gewissen hat und deshalb nicht auffindbar ist? Oder Dr. Meiers Tochter Antonia, mit krimineller Vergangenheit und einem schwachen Alibi, die es in Kauf nahm, drei Menschen zu ermorden, um an ihr fettes Erbe zu gelangen? Doch dann taucht Hödl auf. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Stefan Wancura (Dr. Rudi Meier) David Oberkogler (Thomas Wiesinger) Kathrin Beck (Eva Gödrös) Selina Graf (Antonia Meier), Claudia Kottal (Lena Wundrak) Raphaela Möst (Agata Dukat) Robert Stachel (Bruno Hödl) u.a. Drehbuch: Martin Muser, Jens Schäfer Regie: Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick