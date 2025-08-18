Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 15vom 18.08.2025
44 Min.Folge vom 18.08.2025

Eine Gartenparty, fröhliche junge Menschen, Musik, Alkohol - und eine Leiche. Die junge Gastgeberin liegt tot im Garten. Alles deutet auf den misanthropen Nachbarn hin: ehemaliger Militarist, Waffennarr, Einzelgänger. Offenbar haben Marie und ihre Gäste seine Beschwerden über die Lautstärke gar nicht ernst genommen. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Mit Andreas Kiendl (Klaus Lechner), Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Lilian Klebow (Penny Lanz), Brigitte Kren (Henriette Wolf), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Johannes Seilern (Wilfried Unterberger), Holger Schober (Robert Lehner), Ines Schiller (Kathi Hölzl), Nikolai Baar-Baarenfels (David), Rosa Zant (Marie Hölzl), Noelia Chirazi (Lucy), Jonas Dopona (Manuel), Julia Pointner (Klara) u.a. Drehbuch: Andreas Quetsch, Frank Weller Regie: Sophie Allet-Coche Koproduktion Satel/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

