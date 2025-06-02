Soko Donau (4/16): GastfreundschaftJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 16
Folge 4: Soko Donau (4/16): Gastfreundschaft
Mit „Gastfreundschaft“ der etwas anderen Art bekommen es die „Soko Donau“-Spürnasen zu tun, wenn ein Wirt nach einer Überdosis Schlafmittel tot aufgefunden wird. Eigentlich will Klaus nur seine Tante in der Steiermark besuchen, doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Wirt Hans Stanzl wird in seinem Gasthaus tot aufgefunden. Es gibt Kampfspuren, doch gestorben ist er an Herz-Kreislauf-Versagen, ausgelöst durch eine Überdosis Schlafmittel. Was wissen Stanzls Freunde, die regelmäßig am Stammtisch saßen? Was ist mit seiner Familie? Auch hier dürfte nicht alles so gelaufen sein, wie es Witwe und Sohn unseren Polizisten weismachen wollen. Und was ist dran an den Gerüchten um hohe Schulden? Hinter der steirischen Idylle verbergen sich tödliche Geheimnisse. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Stefanie Dvorak (Gerlinde Stanzl) Leon Orlandianyi (Stefan Stanzl) Christoph Krutzler (Bertl Kerndl) Werner Strenger (Dr. Franz Doberer) Dominik Warta (Leo Lerchbacher) Genoveva Mayer (Christina Bruckner) Martin Oberhauser (Hans Stanzl) u.a. Buch: Michael Griessler Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
