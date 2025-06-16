Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 7vom 16.06.2025
44 Min.Folge vom 16.06.2025

Die Richterin Wilma Peschek wird zu Hause brutal mit einer Lampe erschlagen, ihre psychisch angeschlagene Haushälterin Mariann Szabo findet die Leiche und bricht zusammen. Die Ermittler stoßen auf eine merkwürdige Familie und einen charismatischen Physiotherapeuten. Dessen Vergangenheit ist eng mit der Ermordeten verknüpft. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

ORF1
