Soko Donau: Grenzen (1/16)
Soko Donau Staffel 17
Folge 1: Soko Donau: Grenzen (1/16)
Luca wird von einem brutalen Bandenchef entführt, um einen wichtigen Zeugen auszuschalten. Sein Vater Pichler steht vor einem unerträglichen Dilemma, während die SOKO unter Hochdruck um Lucas Leben kämpft. Inhalt: Bandenchef Moser lässt Luca, den Sohn von Justizbeamten Pichler, entführen, um den Zeugen Gio vor seiner Aussage zu töten. Pichler gerät dadurch in ein extremes Dilemma und wird an seine psychischen Grenzen gebracht. Die SOKO versucht, die Geiselnahme durch einen Trick zu lösen, doch Moser ist cleverer als erwartet. Ribarski setzt dabei zunehmend fragwürdige Methoden ein, um Moser zum Reden zu bringen. Unter massivem Zeitdruck entscheidet sich das Schicksal von Luca und den Beteiligten. Besetzung: Mit Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Martin Gruber (Max Herzog) Johannes Krisch (Georg Moser) Fabian Schiffkorn (Ludwig Pichler) David Christopher Roth (Mikey Moser) Enzo Gaier (Gio Egger) Atreju Hollweg (Luca Pichler) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
