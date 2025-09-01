Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 17

Soko Donau: Kreuzmordrätsel (2/16)

ORF1Staffel 17Folge 2vom 01.09.2025
Soko Donau: Kreuzmordrätsel (2/16)

Soko Donau: Kreuzmordrätsel (2/16)Jetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 17

Folge 2: Soko Donau: Kreuzmordrätsel (2/16)

44 Min.Folge vom 01.09.2025

Max Herzog, neues Mitglied im Soko Donau-Team, wird gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einem schwierigen Fall konfrontiert: Der schizophrene Louis Mahrer taucht bei der Soko auf, um einen Mord zu gestehen der drei Jahre zurückliegt und für den der Exfreund des Opfers verurteilt wurde. Weil Mahrer allerdings von Details spricht, die nur der Mörder wissen kann, erlaubt Seiler weiterführende Ermittlungen, die den Mann tatsächlich in Verbindung mit dem Mord bringen. Andreas Drassl, der im Gefängnis sitzt, behauptet, er hätte nur unter Druck gestanden, ein Zeuge wurde behauptet, den es nie gab. Schlamperei? Vertuschung? Oder ein perfider Plan? Besetzung: Mit Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Martin Gruber (Max Herzog) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Markus Freistätter (Louis Mahrer) Emanuel Fellmer (Andreas Drassl) Sonja Romei (Cornelia Grill) Angelika Strahser (Nina Mitteregger) Martin Muliar (Werner Arndorfer) Heidelinde Pfaffenbichler (Laura Mahrer) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 17
ORF1
Soko Donau Staffel 17

Soko Donau Staffel 17

Alle 1 Staffeln und Folgen