Soko Donau: Kreuzmordrätsel (2/16)
Soko Donau Staffel 17
Folge 2: Soko Donau: Kreuzmordrätsel (2/16)
Max Herzog, neues Mitglied im Soko Donau-Team, wird gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einem schwierigen Fall konfrontiert: Der schizophrene Louis Mahrer taucht bei der Soko auf, um einen Mord zu gestehen der drei Jahre zurückliegt und für den der Exfreund des Opfers verurteilt wurde. Weil Mahrer allerdings von Details spricht, die nur der Mörder wissen kann, erlaubt Seiler weiterführende Ermittlungen, die den Mann tatsächlich in Verbindung mit dem Mord bringen. Andreas Drassl, der im Gefängnis sitzt, behauptet, er hätte nur unter Druck gestanden, ein Zeuge wurde behauptet, den es nie gab. Schlamperei? Vertuschung? Oder ein perfider Plan? Besetzung: Mit Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Martin Gruber (Max Herzog) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Markus Freistätter (Louis Mahrer) Emanuel Fellmer (Andreas Drassl) Sonja Romei (Cornelia Grill) Angelika Strahser (Nina Mitteregger) Martin Muliar (Werner Arndorfer) Heidelinde Pfaffenbichler (Laura Mahrer) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
