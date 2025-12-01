Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 18

ORF1Staffel 1Folge 30vom 01.12.2025
46 Min.Folge vom 01.12.2025

Mitsch gerät weiter unter Druck: Er gesteht, dass er Pascal, der weiterhin unter Mordverdacht steht, versteckt hält. Doch am vermeintlichen Unterschlupf machen Max und Mitsch eine grausige Entdeckung. Gleichzeitig fällt Mitschs Tochter Antonia in die Hände der geheimnisvollen Frau in Schwarz. Diese fordert als Lösegeld die Sterne aus dem legendären Sisi-Diadem - einst von Mitsch und seiner Gang erbeutet, inzwischen jedoch längst verkauft. Nun läuft die Zeit: Wird es der SOKO gelingen, den wahren Täter zu entlarven und Antonia zu retten? Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

