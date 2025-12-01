Soko Donau (15/15): Der große Mitsch (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 18
Folge 30: Soko Donau (15/15): Der große Mitsch (2/2)
46 Min.Folge vom 01.12.2025
Mitsch gerät weiter unter Druck: Er gesteht, dass er Pascal, der weiterhin unter Mordverdacht steht, versteckt hält. Doch am vermeintlichen Unterschlupf machen Max und Mitsch eine grausige Entdeckung. Gleichzeitig fällt Mitschs Tochter Antonia in die Hände der geheimnisvollen Frau in Schwarz. Diese fordert als Lösegeld die Sterne aus dem legendären Sisi-Diadem - einst von Mitsch und seiner Gang erbeutet, inzwischen jedoch längst verkauft. Nun läuft die Zeit: Wird es der SOKO gelingen, den wahren Täter zu entlarven und Antonia zu retten? Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soko Donau Staffel 18
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0