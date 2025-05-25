Soko Donau: Vaterliebe (3/12)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 48: Soko Donau: Vaterliebe (3/12)
Eigentlich hätten die Ermittler der Soko Donau nichts mit der Leiche, die im Aquarienhaus von Schönbrunn in einem der Becken schwimmt, zu tun, wäre da nicht die Freundschaft des Chefs zur neuen Direktorin des Tiergartens, die Dirnberger um Hilfe ersucht. Dass der Tote Psychotherapeut mit Hang zu exotischen Fischen ist, führt die Ermittler in den Kreis seiner Klienten, die allesamt nicht gerade Tierliebe verbindet. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Henning Peker (Jan Hruschka) Kathrin Beck (Lisa Burgstaller) Thomas Reisinger (Dr. Michael Renner) Franziska Stavjanik (Barbara Atzwanger) Irene Colin (Sprechstundenhilfe) Fabian Böhm (Luka Burgstaller) Buch: Thomas Eifler Susanne Beck Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick