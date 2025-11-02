Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 3

Soko Donau (2/12): Böse Überraschung

ORF1Staffel 1Folge 55vom 02.11.2025
Soko Donau (2/12): Böse Überraschung

Soko Donau (2/12): Böse ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 3

Folge 55: Soko Donau (2/12): Böse Überraschung

44 Min.Folge vom 02.11.2025

Zwei Tote im Hafen Freudenau, ein Spediteur und ein Zollbeamter. Soko-Ermittler Ribarski wird mittels einer Finte in einen Spionagefall gezogen, wobei es ganz danach aussieht, dass er an dunklen Ostgeschäften und an den Morden beteiligt war. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 3
ORF1
Soko Donau Staffel 3

Soko Donau Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen