Folge 57: Soko Donau: Falsche Freunde (4/12)
Claire wird schwer verletzt aus der Donau geborgen, doch was steckt hinter dem Vorfall? Die Ermittlungen führen zu einer Gruppe Umweltaktivisten an der Universität Krems, deren Anführerin Claire ist. Während sie im Koma liegt, wird ein Anschlag auf sie verübt, und die Spuren deuten auf eine Kunststofffabrik hin, die giftige Abwässer in die Donau leitet. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Mona Seefried (Ernie Kremser), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Erwin Leder (Josef) Jockel Tschiersch (Werner Helperstorfer) Luca Verhoeven (Andreas Wallner) Gloria Dürnberger (Anna Kucharik) Martin Bermoser (Viktor König) Antje Hochholdinger (Stationsschwester) Buch: Mario Monti, Rolf Romberger und Mike Majzen Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
