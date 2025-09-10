Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 58vom 10.09.2025
Eine Aktion des Heeresabwehramtes gegen eine russische Waffenschieber-Bande geht schief. Der Undercover-Ermittler Major Bichler wird vor den Augen von Nowak und Ribarski erschossen. Die beiden Soko-Ermittler fallen auf einen plumpen Trick der Russen herein, werden niedergeschlagen und kommen eingesperrt in einem Kühlraum wieder zu sich, wo die Kühlgeräte auf Hochtouren laufen und die Temperatur extrem sinkt. Ribarski und Nowak sehen dem Erfrierungstod ins Auge. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Otto Götz (Sascha Gorki) Johannes Silberschneider (Erich Bichler) Drehbuch: Sascha Bigler Regie: Matthias Steurer Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

