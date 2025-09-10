Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 3

Soko Donau: Zündstoff (6/12)

ORF1Staffel 1Folge 59vom 10.09.2025
Soko Donau: Zündstoff (6/12)

Folge 59: Soko Donau: Zündstoff (6/12)

44 Min.Folge vom 10.09.2025

Großalarm bei der Schleuse Freudenau. Ein Lastwagen voll hochbrisantem Sprengstoff mit Zeitzünder steht am Parkplatz. Der Entschärfungsdienst mit dem alten Spezialisten Wolff trifft ein. Rund um die Schleuse wird alles evakuiert. So auch ein ungarisches Frachtschiff. Bei einem Rundgang findet Ermittler Nowak in dessen Kajüte die Leiche eines Mannes, der eben erschossen worden sein muss. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Klaus Ofczarek (Walther Wolff) Johann Adam Oest (Sebastian Marthaler) Drehbuch: Sascha Bigler Regie: Matthias Steurer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican

