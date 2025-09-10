Soko Donau: Zündstoff (6/12)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 3
Folge 59: Soko Donau: Zündstoff (6/12)
Großalarm bei der Schleuse Freudenau. Ein Lastwagen voll hochbrisantem Sprengstoff mit Zeitzünder steht am Parkplatz. Der Entschärfungsdienst mit dem alten Spezialisten Wolff trifft ein. Rund um die Schleuse wird alles evakuiert. So auch ein ungarisches Frachtschiff. Bei einem Rundgang findet Ermittler Nowak in dessen Kajüte die Leiche eines Mannes, der eben erschossen worden sein muss. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Klaus Ofczarek (Walther Wolff) Johann Adam Oest (Sebastian Marthaler) Drehbuch: Sascha Bigler Regie: Matthias Steurer Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick