Soko Donau (7/12): Ein mörderischer Preis
Soko Donau Staffel 3
Folge 60: Soko Donau (7/12): Ein mörderischer Preis
Sommerfest am Campingplatz eines Donau-Strandbades. Eine Idylle mit scheinbar friedfertigen Sonnenanbetern. Doch am Morgen darauf treibt eine Leiche im Bootshafen. Der Journalist Bäumler, der unter den neidvollen Augen anderer Camper mit seinem Wohnwagen in die erste Reihe am Donauufer übersiedelte, wurde erschlagen. Die Ermittler der SOKO können aber feststellen, dass es ganz unterschiedliche, aber durchaus tödliche Spnannungen zwischen einigen Platzbewohnern gibt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Adele Neuhauser (Susanne Rosenbauer) Georges Kern (Dr. Gerd Rosenbauer) Ernst Konarek (Alfons Bergleitner) Eisi Gulp (Paul Hauser) Katharina Gerlich (Sophie) Dieter Hermann (Robert Bäumler) Ronald Seboth (Spurensicherer) u.a. Regie: Matthias Steurer Buch: Mario Monti und Rolf Romberger Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican
