ORF1Staffel 1Folge 63vom 15.09.2025
44 Min.Folge vom 15.09.2025

An der Donau wird zuerst die Leiche einer Frau auf einer Sandbank gefunden. Einen Tag später entdeckt die Polizei dort eine weitere Frau – verwirrt, ohne Erinnerung, wie sie dorthin kam. Beide Frauen sind teure Cabrios gestohlen worden. Die Ermittler der SOKO entdecken eine gefährliche Droge als Ursache für den Tod der einen und die Verwirrtheit der anderen. Offenbar suchten beide online Dates – und gerieten so in die Fänge einer skrupellosen Autohändler-Bande. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

ORF1
