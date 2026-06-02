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Soko Donau Staffel 3

Soko Donau (2/12): Böse Überraschung

ORF1Staffel 3Folge 68vom 02.06.2026
Soko Donau (2/12): Böse Überraschung

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Soko Donau Staffel 3

Folge 68: Soko Donau (2/12): Böse Überraschung

44 Min.Folge vom 02.06.2026

Zwei Tote im Hafen Freudenau, ein Spediteur und ein Zollbeamter. Soko-Ermittler Ribarski wird mittels einer Finte in einen Spionagefall gezogen, wobei es ganz danach aussieht, dass er an dunklen Ostgeschäften und an den Morden beteiligt war. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Johannes Silberschneider (Erich Bichler) Raimund Wallisch (Josef Kainz) Paul Matic (Dr. Seiler) Bernhard Murg (Armin Mangold) Susanne Wuest (Elena Jurtschitsch) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Axel Götz Bildquelle: ORF/Hubert Mican/Satel Film

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