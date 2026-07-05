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Soko Donau Staffel 3

Soko Donau (3/12): Vaterliebe

ORF1Staffel 3Folge 77vom 05.07.2026
Soko Donau (3/12): Vaterliebe

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Soko Donau Staffel 3

Folge 77: Soko Donau (3/12): Vaterliebe

44 Min.Folge vom 05.07.2026

Eigentlich hätten die Ermittler der Soko Donau nichts mit der Leiche, die im Aquarienhaus von Schönbrunn in einem der Becken schwimmt, zu tun, wäre da nicht die Freundschaft des Chefs zur neuen Direktorin des Tiergartens, die Dirnberger um Hilfe ersucht. Dass der Tote Psychotherapeut mit Hang zu exotischen Fischen ist, führt die Ermittler in den Kreis seiner Klienten, die allesamt nicht gerade Tierliebe verbindet. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Henning Peker (Jan Hruschka) Kathrin Beck (Lisa Burgstaller) Thomas Reisinger (Dr. Michael Renner) Franziska Stavjanik (Barbara Atzwanger) Irene Colin (Sprechstundenhilfe) Fabian Böhm (Luka Burgstaller) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Thomas Eifler und Susanne Beck Bildquelle: ORF/Hubert Mican/Satel Film

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