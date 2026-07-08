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Soko Donau Staffel 3

Soko Donau (10/12): Falsche Meister

ORF1Staffel 3Folge 82vom 08.07.2026
Soko Donau (10/12): Falsche Meister

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Soko Donau Staffel 3

Folge 82: Soko Donau (10/12): Falsche Meister

44 Min.Folge vom 08.07.2026

Zwischen den Booten einer Segelschule treibt ein Toter. Der junge Mann, ein Student der Kunsthochschule, scheint auf den ersten Blick einem Unfall zum Opfer gefallen zu sein. Doch die Ermittlungen führen die SOKO in die Hochschul- und Museum-Szene, wo der Student offenbar auf äußerst brisante Angelegenheiten gestoßen ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Traumannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Bildquelle: ORF/SATEL/Hubert Mican

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