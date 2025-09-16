Soko Donau (2/15): Sisis VermächtnisJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 2: Soko Donau (2/15): Sisis Vermächtnis
Nicht eine Leiche, sondern eine herrenlose Aktentasche bringt die SOKO auf Trab. Deren Besitzer, Dr. Schreber, Bibliothekar der Nationalbibliothek, ist seit zwei Tagen spurlos verschwunden. Die neuen Sisi-Briefe werfen Fragen auf: Geht es um die seltenen Original-Sisi-Sterne? Hat Schreber sie gefunden – und wollte er damit möglicherweise illegal Geld machen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michaela Rosen (R. Magdalena Neubauer) Jule Ronstedt (Franziska Burgstaller) Heribert Sasse (Leo Pospichil) Lena Reichmuth (Cornelia Schreber) Manfred Schmid (Kurt Knoll) Buch: Axel Götz Regie: Erhard Riedlsperger
