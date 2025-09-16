Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (2/15): Sisis Vermächtnis

ORF1Staffel 1Folge 2vom 16.09.2025
Soko Donau (2/15): Sisis Vermächtnis

Soko Donau (2/15): Sisis VermächtnisJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 4

Folge 2: Soko Donau (2/15): Sisis Vermächtnis

44 Min.Folge vom 16.09.2025

Nicht eine Leiche, sondern eine herrenlose Aktentasche bringt die SOKO auf Trab. Deren Besitzer, Dr. Schreber, Bibliothekar der Nationalbibliothek, ist seit zwei Tagen spurlos verschwunden. Die neuen Sisi-Briefe werfen Fragen auf: Geht es um die seltenen Original-Sisi-Sterne? Hat Schreber sie gefunden – und wollte er damit möglicherweise illegal Geld machen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michaela Rosen (R. Magdalena Neubauer) Jule Ronstedt (Franziska Burgstaller) Heribert Sasse (Leo Pospichil) Lena Reichmuth (Cornelia Schreber) Manfred Schmid (Kurt Knoll) Buch: Axel Götz Regie: Erhard Riedlsperger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 4
ORF1
Soko Donau Staffel 4

Soko Donau Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen