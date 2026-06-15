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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (6/15): Nachts kaum Abkühlung

ORF1Staffel 4Folge 65vom 15.06.2026
Soko Donau (6/15): Nachts kaum Abkühlung

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Soko Donau Staffel 4

Folge 65: Soko Donau (6/15): Nachts kaum Abkühlung

44 Min.Folge vom 15.06.2026

Bei der routinemäßigen Festsetzung des Drogendealers Fipsi Galen kommt es zu einem Zwischenfall. Der Mann versucht zu flüchten und überfährt dabei den jungen Polizeischüler Sebastian Malek, ein Freund von Oberstleutnant Helmut Nowak. Galen kann gefasst werden und landet in der Arrestzelle. Doch noch in derselben Nacht stirbt er. Tod durch einen Elektroschocker, der pikanterweise im Wagen von Oberstleutnant Nowak gefunden wird. Und damit lastet auf Nowak der Verdacht, sich an Galen für den Tod seines Freundes gerächt zu haben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Buch: Sascha Bigler, Axel Götz Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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