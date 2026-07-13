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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (3/15): Der Fall Dr. Seiler

ORF1Staffel 4Folge 75vom 13.07.2026
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Soko Donau Staffel 4

Folge 75: Soko Donau (3/15): Der Fall Dr. Seiler

44 Min.Folge vom 13.07.2026

Ein anonymer Anrufer schickt die Soko an den Hafen, wo Ribarski und Nowak auf einer Motoryacht ausgerechnet den Staatsanwalt Dr. Seiler über eine verblutete Leiche gebeugt vorfinden. Seiler wird unter Mordverdacht verhaftet, doch das Soko-Team will seine Unschuld beweisen und beginnt, das Umfeld des Toten zu überprüfen, welcher vom Staatsanwalt einst wegen Mädchenhandels angeklagt wurde. Besetzung: Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Franz Buchrieser (Paul Schweikhart) Michael Dangl (Günther Großkopf) Jennifer Newrkla (Livia Mandl) Dirk Martens (Frank Hönig) Gabriela Schmoll (Frau Nowak) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Marc Holzmann Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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