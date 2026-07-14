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Soko Donau Staffel 4

Soko Donau (6/15): Nachts kaum Abkühlung

ORF1Staffel 4Folge 78vom 14.07.2026
Soko Donau (6/15): Nachts kaum Abkühlung

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Soko Donau Staffel 4

Folge 78: Soko Donau (6/15): Nachts kaum Abkühlung

44 Min.Folge vom 14.07.2026

Nach dem Tod eines jungen Polizeischülers gerät alles außer Kontrolle: Der festgenommene Drogendealer stirbt in der Arrestzelle und ausgerechnet die Beweise belasten Oberstleutnant Nowak. Plötzlich muss die SOKO nicht nur einen Mord aufklären, sondern auch den eigenen Kollegen entlasten. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erwin Keusch Buch: Sascha Bigler, Axel Götz Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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