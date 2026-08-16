Soko Donau (13/15): Wettlauf mit dem TodJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 84: Soko Donau (13/15): Wettlauf mit dem Tod
In der Nacht fallen an der Donauuferpromenade Schüsse. Drei Männer kämpfen um ihr Leben, ein Moldawier wird tödlich getroffen und stürzt in den Fluss. Die anderen beiden fliehen. Einer von ihnen ist Tim Weihs, ein Medizinstudent, dessen Mutter jede Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert. Als eine zweite Leiche auftaucht, entdecken die Ermittler eine Verbindung: Beiden Opfern wurde eine Niere entnommen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Petra Kleinert (Ursula Weihs) Philipp Moog (Stanger) Lucas Zolgar (Tim) Emily Cox (Judith Stoll) Reiner Heise (Dr. Peter Willemsen) Astrit Alihajdaraj (Trajan Codri) Regie: Christine E. Wiegand, Frank Soiron Buch: Thomas Eifler, Susanne Beck, Mike Majzen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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