Soko Donau (15/15): Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 4
Folge 86: Soko Donau (15/15): Reise in die Vergangenheit
Ein steirischer Tanzverein feiert auf einem Donau-Schiff sein 50-jähriges Bestehen. Ehrengast ist Toni Labes, der nach fast vier Jahrzehnten in Argentinien in seine Heimat zurückgekehrt ist und den Ausflug großzügig finanziert hat. Auch Helmut Nowak ist spontan an Bord, um seine Oma zu überraschen. Doch beim ersten Tango stirbt Labes plötzlich auf der Tanzfläche. Schnell steht fest: Er wurde vergiftet. Helmut alarmiert sein Team. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Mona Seefried (Ernie Kremser) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Christine E. Wiegand Frank Soiron Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich
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