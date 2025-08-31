Soko Donau: Böser Zauber (9/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 82: Soko Donau: Böser Zauber (9/15)
Ein Magier überlebt während einer Performance in Wien seinen eigenen Entfesselungstrick nicht. Die SOKO Ermittlerin Penny erlebt als Gast der Vorstellung den Tod des Illusionisten mit. Sie ist von der Situation persönlich völlig überfordert, da sie seit Kurzem eine Beziehung mit dem Magier hatte. Sie wusste nichts davon, dass dieser verheiratet war. Alle Spuren führen zur eifersüchtigen Ehefrau. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich
