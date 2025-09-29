Soko Donau (5/15): NachtfalkenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 86: Soko Donau (5/15): Nachtfalken
Am Donauufer wird die Leiche einer Frau gefunden. Sie wohnte in einer nahen Siedlung, in der sich auch ein Heim für offenen Strafvollzug befindet. Schon mehrmals wurden Frauen sexuell belästigt. Es liegt nahe, wohin sich der Verdacht der Siedler richtet. Deshalb wurde eine Bürgerwehr gegründet, die für Ordnung sorgen will. Rasch ist ein Verdächtiger gefunden, der aus dem Heim verschwunden ist. Die Mitglieder der SOKO zweifeln an dessen Schuld, der Leiter der "Nachtfalken" beginnt aber eine Hatz und Oberst Dirnberger und seine Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, um Selbstjustiz zu verhindern. Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Herzig (Valerie Gassner) Joseph Lorenz (Ewald Gassner) Anian Zollner (Christian Feldmann) Laurence Rupp (Vinzenz Gassner) Martin Loos (Robert Puller) Simon Hatzl (Wolfgang Maurer) Regie: Erwin Keusch Buch: Johannes Dräxler und Remy Eyssen Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dietrich
