Soko Donau: Preis der Schönheit (6/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 87: Soko Donau: Preis der Schönheit (6/15)
Jessica Dorn, ein aufstrebendes Model, stürzt während eines Fotoshootings in die Donau. Was zunächst wie Herzversagen aussieht, stellt sich, nach der Obduktion durch Dr. Trautmannsdorff, als Folge einer Cyanidvergiftung heraus. Der Fotograf Guido macht ein anderes Model, Maya Sander, für den Tod verantwortlich. Zwischen Maya, die von der jüngeren Jessica ersetzt werden sollte, und dem Opfer soll es hässliche Auseinandersetzungen gegeben haben. Der Verdacht gegen das Model erhärtet sich, als ihre Fingerabdrücke auf dem Teller gefunden werden, von dem Jessica vor dem Shooting gegessen hatte. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
