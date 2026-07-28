Soko Donau (10/15): BlindspurenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 10: Soko Donau (10/15): Blindspuren
Eine schwangere junge Frau stürzt am Donauufer in den Tod, offenbar wurde nachgeholfen. Die Ermittlungen führen die SOKO Donau in ein Blindenheim, in dem sich hinter der vorbildlichen Fassade beunruhigende Abgründe auftun. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Aykut Kayacik (Murat Sekic) C.C. Weinberger (Martin Moser) Daniela Ziegler (Katja Steiner) Marie-Christine Friedrich (Eva Steiner) Christoph Gareisen (Dr. Sebastian Scheld) Tatjana Alexander (Isabel Kemper) Regie: Robert Sigl Buch: Martin Ambrosch, Fritz Ludl Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich
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