Soko Donau (5/15): NachtfalkenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 102: Soko Donau (5/15): Nachtfalken
Nach dem Fund einer Frauenleiche am Donauufer gerät ein Bewohner eines nahe gelegenen Heims für offenen Strafvollzug unter Verdacht. In der Siedlung kam es bereits mehrfach zu sexuellen Belästigungen. Die Bürgerwehr "Nachtfalken" will deshalb selbst für Ordnung sorgen und beginnt eine Jagd auf den Verdächtigen. Die Soko zweifelt an seiner Schuld und versucht gemeinsam mit Oberst Dirnberger, Selbstjustiz zu verhindern. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Eva Herzig (Valerie Gassner) Joseph Lorenz (Ewald Gassner) Anian Zollner (Christian Feldmann) Laurence Rupp (Vinzenz Gassner) Martin Loos (Robert Puller) Simon Hatzl (Wolfgang Maurer) Regie: Erwin Keusch Buch: Johannes Dräxler und Remy Eyssen Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dietrich
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