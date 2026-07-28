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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (11/15): Alte Bekannte

ORF1Staffel 5Folge 11vom 28.07.2026
Soko Donau (11/15): Alte Bekannte

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Soko Donau Staffel 5

Folge 11: Soko Donau (11/15): Alte Bekannte

44 Min.Folge vom 28.07.2026

Der frühere Chef von Oberst Dirnberger bricht bei seiner Geburtstagsfeier tot zusammen und wird offenbar Opfer eines Mordes. Die Ermittlungen führen die SOKO tief in sein berufliches und privates Umfeld und nehmen für Dirnberger eine unerwartet persönliche Wendung. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Isabel Karajan (Patrizia Manninger) Dorothea Parton (Hilde Papouschek) Xaver Hutter (Bruno Hopf) Gudrun Machowetz (Sandra Kappl) Haymon Maria Buttinger (Walter Tomek) Elisabeth Thomashoff (Moni Kappl) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Fritz Ludl Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican

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