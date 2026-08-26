Soko Donau (14/15): Gegen den StromJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 111: Soko Donau (14/15): Gegen den Strom
In der Wache meldet die 12-jährige Anisa Kostres ihre ältere Schwester Samira als vermisst. Kurz darauf werden auf der Reichsbrücke blutige Kleidungsstücke und der Ausweis der Vermissten gefunden. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin, bei dem das Opfer in die Donau geworfen wurde. Der Verdacht fällt auf den Freund von Samira, den Sohn einer verfeindeten Familie. Doch die Leiche bleibt verschwunden. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Merab Ninidze (Hakim Kostres) Mark Zak (Bojan Savic) Sinan al Kuri (Illja Savic) Anita Vulesica (Nurija Kostres) Fiona Hauser (Anisa Kostres) Erol Nowak (Harald Fries) Xenia Georgia Assenza (Samira Kostres) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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