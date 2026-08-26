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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (15/15): Auf Leben und Tod

ORF1Staffel 5Folge 112vom 26.08.2026
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Soko Donau Staffel 5

Folge 112: Soko Donau (15/15): Auf Leben und Tod

44 Min.Folge vom 26.08.2026

Nachdem ein bekannter Aufdeckungsjournalist im Container-Hafen Carl Ribarski Informationen weitergegeben hat, wird er erschossen. Auch Carl wird angeschossen und muss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Soko-Team findet heraus, dass der Ermordete eine gefälschte Identität besitzt. Der einzig brauchbare Hinweis ist eine Fitnessclub-Mitgliedskarte. Dort haben der Besitzer Oliver Solka und dessen Sohn Sven einen Streit des Opfers mit einem Fremden beobachtet. Letztendlich führt die Spur zu einer Spedition. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Manfred Stücklschwaiger (Oliver Solka) Daniel Roesner (Sven Solka) Thomas Clemens (Mark Cerni) Carl Achleitner (Otto Klinger) Klaus Rott (Jürgen Simon) Peter Ender (Michael Kaminski) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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