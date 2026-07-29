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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (12/15): Rot wie Blut

ORF1Staffel 5Folge 12vom 29.07.2026
Soko Donau (12/15): Rot wie Blut

Soko Donau (12/15): Rot wie BlutJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 5

Folge 12: Soko Donau (12/15): Rot wie Blut

44 Min.Folge vom 29.07.2026

Eine illegale Sprayeraktion an der Nordbrücke endet tödlich, als ein junger Mann in die Tiefe stürzt. Die SOKO entdeckt, dass sein Sicherungsseil gezielt durchtrennt wurde. Aus dem vermeintlichen Unfall wird ein Mordfall. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sylta Fee Wegmann (Kira Weiss) Jürgen Tonkel (Robert Hanser) Morteza Tavakoli (Ali Demir) Elias Pressler (Joe Riegler) Melissa Anna Schmidt (Nica) Irene Colin (Polizeisekretärin) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Pedro Domenigg

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