Soko Donau (12/15): Rot wie BlutJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 12: Soko Donau (12/15): Rot wie Blut
Eine illegale Sprayeraktion an der Nordbrücke endet tödlich, als ein junger Mann in die Tiefe stürzt. Die SOKO entdeckt, dass sein Sicherungsseil gezielt durchtrennt wurde. Aus dem vermeintlichen Unfall wird ein Mordfall. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Sylta Fee Wegmann (Kira Weiss) Jürgen Tonkel (Robert Hanser) Morteza Tavakoli (Ali Demir) Elias Pressler (Joe Riegler) Melissa Anna Schmidt (Nica) Irene Colin (Polizeisekretärin) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Pedro Domenigg
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