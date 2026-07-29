Soko Donau: Die Akte Schweikhart (13/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 13: Soko Donau: Die Akte Schweikhart (13/15)
Die Tochter des Unterwelt-Granden Schweikhart wird tot in ihrer Badewanne gefunden. Was zunächst wie Selbstmord aussieht, entpuppt sich als Mord: Alkohol und Tabletten wurden ihr erst nach ihrem Tod verabreicht. Während Schweikhart auf eigene Faust nach dem Täter suchen lässt, hofft Staatsanwalt Seiler, dass sein alter Widersacher dabei einen entscheidenden Fehler macht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Franz Buchrieser (Paul Schweikhart) Paul Matic (Dr. Seiler) Tamara Metelka (Mona Brückner) Michael Dangl (Günther Grosskopf) Brigitte Kren (Hertha Novotny) Marek Wlodarczyk (Pawel Schirkow) Mathias Kahler-Polagnoli (Richard Arbinger) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Axel Götz Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick