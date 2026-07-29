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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau: Die Akte Schweikhart (13/15)

ORF1Staffel 5Folge 13vom 29.07.2026
Soko Donau: Die Akte Schweikhart (13/15)

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Soko Donau Staffel 5

Folge 13: Soko Donau: Die Akte Schweikhart (13/15)

44 Min.Folge vom 29.07.2026

Die Tochter des Unterwelt-Granden Schweikhart wird tot in ihrer Badewanne gefunden. Was zunächst wie Selbstmord aussieht, entpuppt sich als Mord: Alkohol und Tabletten wurden ihr erst nach ihrem Tod verabreicht. Während Schweikhart auf eigene Faust nach dem Täter suchen lässt, hofft Staatsanwalt Seiler, dass sein alter Widersacher dabei einen entscheidenden Fehler macht. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Franz Buchrieser (Paul Schweikhart) Paul Matic (Dr. Seiler) Tamara Metelka (Mona Brückner) Michael Dangl (Günther Grosskopf) Brigitte Kren (Hertha Novotny) Marek Wlodarczyk (Pawel Schirkow) Mathias Kahler-Polagnoli (Richard Arbinger) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Axel Götz Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich

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