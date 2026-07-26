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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau: Sein und Schein (7/15)

ORF1Staffel 5Folge 7vom 26.07.2026
Soko Donau: Sein und Schein (7/15)

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Soko Donau Staffel 5

Folge 7: Soko Donau: Sein und Schein (7/15)

44 Min.Folge vom 26.07.2026

Die SOKO ermittelt im Mordfall eines Kleingarten-Obmanns. Hinter der idyllischen Fassade der gepflegten Gärten verbirgt sich ein Netz aus Konflikten, Geheimnissen und persönlichen Fehden. Jeder scheint etwas zu verbergen und ein mögliches Motiv zu haben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Brigitte Neumeister (Martha Wrolich) Philipp Rudig (Ingo Wrolich) Silvia Fenz (Dr. Egger) Susi Stach (Elfi Kowalski) Maverick Quek (Tuan Ngo Van) Sebastian Wendelin Kovacic (Kevin Böck) Regie: Robert Sigl Buch: Thomas Weingartner, Stefan Hafner Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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