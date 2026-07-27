Soko Donau: Gefallene Engel (8/15)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 8: Soko Donau: Gefallene Engel (8/15)
Die 16-jährige Cora findet am Donaukanal die Leiche des Türstehers Ronnie Pertlik. Für Ribarski hält der Fall eine Überraschung bereit: Der neue Besitzer des Szenelokals Voom ist sein alter Jugendfreund Ferry Kästner. Während Kästner behauptet, Drogen aus seinem Lokal verbannen zu wollen, führt die Spur des SOKO-Teams zu Lili, einer jungen Frau mit engem Verhältnis zum Opfer. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Robert Sigl Drehbuch: Amaryllis Sommerer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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