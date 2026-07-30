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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (14/15): Gegen den Strom

ORF1Staffel 5Folge 96vom 30.07.2026
Soko Donau (14/15): Gegen den Strom

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Soko Donau Staffel 5

Folge 96: Soko Donau (14/15): Gegen den Strom

44 Min.Folge vom 30.07.2026

In der Wache taucht ein 12-jähriges Mädchen, Anisa Kostres, auf und will ihre ältere Schwester Samira als vermisst melden. Carl erklärt ihr, dass die SOKO dafür nicht zuständig ist, doch da geht die Meldung ein, dass auf der Reichsbrücke blutige Kleidungsstücke und der Ausweis des verschwundenen Mädchens gefunden wurden. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin, bei dem das Opfer in die Donau geworfen wurde. Der Verdacht richtet sich gegen den Freund des Mädchens, der Sohn einer verfeindeten Familie. Die Leiche des Mädchens ist allerdings nicht auffindbar. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Merab Ninidze (Hakim Kostres) Mark Zak (Bojan Savic) Sinan al Kuri (Illja Savic) Anita Vulesica (Nurija Kostres) Fiona Hauser (Anisa Kostres) Erol Nowak (Harald Fries) Xenia Georgia Assenza (Samira Kostres) Regie: Erhard Riedlsperger Buch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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