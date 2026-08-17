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Soko Donau Staffel 5

Soko Donau (1/15): Die grauen Männer

ORF1Staffel 5Folge 98vom 17.08.2026
Soko Donau (1/15): Die grauen Männer

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Soko Donau Staffel 5

Folge 98: Soko Donau (1/15): Die grauen Männer

44 Min.Folge vom 17.08.2026

Ein Schachspiel im Park endet tödlich: Peter Hallbach wird vor den Augen seines Spielpartners Carl von einem Taxi überfahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Tags darauf erfährt Carl, dass Hallbach früher Innenminister war und eine zentrale Rolle im Korruptionsskandal "Argos" spielte. Carl vermutet einen Mordanschlag und beginnt mit seinem Team zu ermitteln. Doch schon bald bekommt er von mehreren Seiten Gegenwind. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmut Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Otto Tausig (Peter Hallbach) Nicole Beutler (Maria Hallbach) Paul Matic (Dr. Seiler) Heinz Trixner (Klaus Stanjek) Florentin Groll (Friedrich Greims) Thiemo Strutzenberger (Kress) Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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