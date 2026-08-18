Soko Donau (2/15): Tödliche WorteJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 5
Folge 99: Soko Donau (2/15): Tödliche Worte
Jäger finden am Ufer der Donau die Leiche des jungen Autors David Bernsteiner, erstickt an den Seiten seines ersten Romanes. Die SOKO Truppe beginnt ihre Recherche in Bernsteiners Heimatort im Mühlviertel, einem kleinen Dorf, mit dem der Autor in seinen beiden Romanen hart ins Gericht gegangen ist. Tatsächlich scheint David Bernsteiner dort auch keine Freunde gehabt zu haben. Denn niemand zeigt sich vom Mord an dem jungen Mann sonderlich überrascht. Nach und nach wird dem Ermittlerteam klar, dass der ermordete Autor einem bösen Geheimnis auf der Spur war. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmut Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) August Schmölzer (Matthias Hochlehner) Peter Mitterrutzner (Hubert Bernsteiner) Petra Staduan (Stephanie Hochlehner) Ralph Schicha (Jeremias Ganser) David C. Bunners (Gero von Trierenberg) Stefan Matousch (Wirt) u.a. Regie: Erwin Keusch Buch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/Satel Film/Miguel Dieterich
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick