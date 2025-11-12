Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 6

Soko Donau (7/13): Tierisch tödlich

ORF1Staffel 1Folge 81vom 12.11.2025
Soko Donau (7/13): Tierisch tödlich

Soko Donau (7/13): Tierisch tödlichJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 6

Folge 81: Soko Donau (7/13): Tierisch tödlich

44 Min.Folge vom 12.11.2025

Zwei Morde versetzen die SOKO in Alarmbereitschaft: Innerhalb weniger Stunden werden ein Tierpfleger aus dem Zoo Schönbrunn und ein bekannter Tierarzt tot aufgefunden. Zunächst scheint zwischen den beiden Fällen kein Zusammenhang zu bestehen. Die heimlich gelebte Homosexualität des Tierarztes lässt erst auf ein persönliches Beziehungsdrama schließen. Doch im Laufe der Ermittlungen stößt das SOKO-Team auf berufliche Verbindungen zwischen dem Tierarzt, dem Zoo und illegalen Tiergeschäften. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Johann Adam Oest (Curt Liebig) Achim Schelhas (Lukas Schiller) Susa Juhasz (Frau Zierath) Harald Posch (Paul Gschwendner) Buch: Wolf Jakoby Regie: Fabian Eder Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 6
ORF1
Soko Donau Staffel 6

Soko Donau Staffel 6

Alle 1 Staffeln und Folgen