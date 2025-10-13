Soko Donau: Die Täuschung (9/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 83: Soko Donau: Die Täuschung (9/13)
Beim Aufbau einer Ausstellung wird der gefeierte Künstler Leo Markowsky tot in einer Kiste gefunden, verpackt wie eines seiner Werke. Verdächtige gibt es viele: der ehrgeizige Galerist, der eifersüchtige Assistent, die trauernde Witwe. Und dann ist da noch die Tierärztin, die in der Nacht vor dem Mord laute Schreie gehört haben will. Wer sagt die Wahrheit und wer hat Markowsky wirklich getötet? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Jochen Nickel (Carl Norman Loibl) Petra Morzé (Dr. Karoline Seitz) Marion Mitterhammer (Dorothea Makowsky) Buch: Max Gruber Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
