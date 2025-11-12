Soko Donau: Entgleist (10/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 84: Soko Donau: Entgleist (10/13)
Ein angesehener Psychotherapeut wird tot unter der Winterhafenbrücke gefunden. Schnell steht fest, dass es kein Suizid war. Der obdachlose Andi könnte den Mord beobachtet haben, doch er schweigt beharrlich. Im sozialtherapeutischen Zentrum für Jugendliche, das Dr. Brenner leitete, treffen Carl, Helmuth und Penny auf Fabian, einen zornigen jungen Mann, der kurz davorstand, die betreute Einrichtung zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen. Hat er seinen Mentor aus Enttäuschung und Wut getötet, weil er sich im Stich gelassen fühlte? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Markus Meyer (Andi Haffner) Alexandra Marisa Wilcke (Elisabeth Brenner) Peter Benedict (Dr. Ludwig Moser) Hansjürgen Hürrig (Josef Hochbäumer) Aljosha Horvat (Fabian Heller) Georg Veitl (Dr. Oskar Brenner) Buch: Renate Ziemer Regie: Christine E. Wiegand Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick