Soko Donau: Das schwarze Schiff (5/14)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 26: Soko Donau: Das schwarze Schiff (5/14)
Auf einem Schiff, das Giftmüll transportiert, sind Ribarski und Nowak sind als Bewachungspersonal abgestellt. Auch die Stimmung zwischen den beiden ist giftig, Ribarski droht sogar mit Versetzung. Konrad Dobler, der Giftmüllspediteur, wird in Dürnstein, wo sein Schiff Zwischenstopp macht, fast vor Helmuths Augen erschossen. Helmuth ist bei seiner Verfolgung nicht schnell genug, der Täter kann flüchten. Wer kommt als Verdächtiger in Frage? Umweltaktivist Hermann, der sich als Smutje einschleusen konnte, Kapitän Mannhart, der zum Gegner Doblers geworden ist, oder Maria, eine aus Rumänien stammende Lektorin, die Mannnhart zu kennen scheint, und sich in der Nähe des Tatorts aufhielt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Michael Brandner (Konrad Dobler) Aleksandra Odic (Maria Novolescu) Roeland Wiesnekker (Wolfgang Mannhart) Marc-Michael Bischoff (Hermann) Jens Ulrich Seffen (Charly) u.a. Buch: Axel Götz und Sascha Bigler Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick