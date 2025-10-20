Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 7

Soko Donau (7/14): Endstation

ORF1Staffel 1Folge 28vom 20.10.2025
Soko Donau (7/14): Endstation

Soko Donau (7/14): EndstationJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 7

Folge 28: Soko Donau (7/14): Endstation

44 Min.Folge vom 20.10.2025

Helmuth leidet unter Hexenschuss, und ihm wird sowohl privat als auch bei seiner Ermittlungstätigkeit schmerzlich bewusst, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt, und nur der, der zahlen kann, gut und schnell behandelt wird. Auch Dr. Sommerauer, Onkologe, dessen entführte Frau tot aus der Donau gezogen wird, nimmt Geld dafür, dass er Patienten bevorzugt. Ob sich ein verzweifelter Angehöriger an ihm rächen oder ob der „honorige“ Arzt schneller an die Lebensversicherung kommen wollte? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 7
ORF1
Soko Donau Staffel 7

Soko Donau Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen