Soko Donau: Der Trojaner (8/14)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 7
Folge 29: Soko Donau: Der Trojaner (8/14)
Eine Motoryacht wird auf der Donau geborgen. Dessen Besitzer, IT Berater Hendrik Ortler, hängt tot am Heck. Die Spur führt direkt in Wiens feinste Gesellschaft - zur schönen und erfolgreichen Geschäftsführerin der UNRATH IT SECURITY. Wie sich herausstellt, täuschte ihr bester Mitarbeiter systematisch Kunden und Kollegen. Ein USB Stick wird so zum geheimnisvollen Nachlass. Ein Katz- und Maus-Spiel im Cyberspace stellt die Soko-Ermittler vor neue und gefährliche Aufgaben. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Buch: Anna Morgenrot Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
