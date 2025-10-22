Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 32vom 22.10.2025
44 Min.Folge vom 22.10.2025

Was als gemütlicher Firmenausflug in einem Spitzenrestaurant beginnt, entwickelt sich zum verzwickten Mordfall. Ein Gast des Hauses stirbt, Gift im Cognac ist die Todesursache, kaum hat Franziska das herausgefunden, muss sie auch schon einen Sondereinsatz erledigen um als Küchenhilfe getarnt, Restaurantbesitzer und Mitarbeiter zu bespitzeln. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmuth Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger), Maria Happel (Dr. Franziska Beck), Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt), Max Urlacher (Josef Meisner), George Lenz (Mario Krötz), Rena Dumont (Evelyn Mosbacher), Gernot Haas (Jürgen Haslacher), Gabriela Benesch (Carlotta Strecker), Dieter Witting (Valentin Strecker), Agnieszka Wellenger (Irina) u.a. Regie: Robert Sigl Drehbuch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

