Soko Donau Staffel 8

Soko Donau (5/16): Eine Frage der Ehre

ORF1Staffel 1Folge 27vom 27.10.2025
Soko Donau (5/16): Eine Frage der Ehre

Soko Donau Staffel 8

Folge 27: Soko Donau (5/16): Eine Frage der Ehre

44 Min.Folge vom 27.10.2025

Carl, Helmuth und Dirnberger halten an der Sicherheitsakademie in Linz ein Kriminalistik-Seminar ab, als ein Polizeischüler erhängt aufgefunden wird. Schnell wird klar, dass man einen Suizid ausschließen kann. Die Jagd nach dem Mörder in den eigenen Reihen beginnt – in einer Atmosphäre der Homophobie und falsch verstandenen Ehre. Am Ende wird eine alte Freundschaft zerstört, ein Konflikt aus früheren Zeiten flammt wieder auf und lang Verdrängtes kommt an die Oberfläche. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Soko Donau Staffel 8
Soko Donau Staffel 8

Soko Donau Staffel 8

