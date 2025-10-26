Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Donau Staffel 8

Soko Donau: Die letzte Fahrt (2/16)

ORF1Staffel 1Folge 16vom 26.10.2025
44 Min.Folge vom 26.10.2025

Ein Fahrradbote wurde ermordet: Penny wird als verdeckte Ermittlerin bei dem Fahrradbotendienst eingesetzt und stellt bald fest, dass es sich nicht bei allen Botenfahrten um reguläre Einsätze handelt. Nicht nur die Kollegen und der Chef des Opfers drehen krumme Geschäfte, auch die Auftraggeberin der letzten Botenfahrt des Toten weiß mehr, als sie zugibt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Stefan Pohl (Simon Handl) Hannes Wegener (Nikolaus Mendel) Serge Falck (Lorenz Wallner) Julia Jelinek (Marlene Tauber) Sophie Pfennigstorf (Elisabeth Acker) Harry Siebler (Johnny Müller) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

