Soko Donau: Die letzte Fahrt (2/16)
Soko Donau Staffel 8
Folge 16: Soko Donau: Die letzte Fahrt (2/16)
Ein Fahrradbote wurde ermordet: Penny wird als verdeckte Ermittlerin bei dem Fahrradbotendienst eingesetzt und stellt bald fest, dass es sich nicht bei allen Botenfahrten um reguläre Einsätze handelt. Nicht nur die Kollegen und der Chef des Opfers drehen krumme Geschäfte, auch die Auftraggeberin der letzten Botenfahrt des Toten weiß mehr, als sie zugibt. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Stefan Pohl (Simon Handl) Hannes Wegener (Nikolaus Mendel) Serge Falck (Lorenz Wallner) Julia Jelinek (Marlene Tauber) Sophie Pfennigstorf (Elisabeth Acker) Harry Siebler (Johnny Müller) Regie: Erhard Riedlsperger Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
