Soko Donau (11/16): Der Heilige der Verdammten

ORF1Staffel 1Folge 19vom 31.10.2025
44 Min.Folge vom 31.10.2025

Was hat die Mafia in einem Kloster zu suchen, und auf wen hat sie es abgesehen? Um das herauszufinden wird Carl incognito dorthin geschickt. Doch bevor er so richtig zum Ermitteln kommt, passiert auch schon ein Mord an einem Mönch, der eigentlich gar keiner ist. Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg Hauptdarsteller: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Manuel Flurin Hendry Schauspieler: Paul Matic (Dr. Seiler) Ruth Reinecke (Anna March) Florentin Groll (Pater Ferdinand) Matthias Tuzar (Bruder Gabriel) Anna Tenta (Sandra Stör) Otto Jankovich (Konstantin Leidenmüller) Jevgenij Sitochin (Alexej Sokolov)

ORF1
