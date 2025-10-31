Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 8

Soko Donau (10/16): Bis der Vorhang fällt

ORF1Staffel 1Folge 24vom 31.10.2025
Soko Donau (10/16): Bis der Vorhang fällt

Soko Donau (10/16): Bis der Vorhang fälltJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 8

Folge 24: Soko Donau (10/16): Bis der Vorhang fällt

44 Min.Folge vom 31.10.2025

Was ist Fiktion, was Wirklichkeit? Eine junge Theatergruppe will ihre Grenzen ausloten und lässt auf einem Boot eine Mordszenerie entstehen, nur um zu erfahren, was es heißt, verdächtig zu sein und verhaftet zu werden. Als dann aber ihr Regisseur ermordet aufgefunden wird, ist der Spaß vorbei und unser Team muss herausfinden, wer der wahre Mörder ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Manuel Flurin Hendry Drehbuch: Axel Götz Stefan Brunner Sascha Bigler Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 8
ORF1
Soko Donau Staffel 8

Soko Donau Staffel 8

Alle 1 Staffeln und Folgen