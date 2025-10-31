Soko Donau (10/16): Bis der Vorhang fälltJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 8
Folge 24: Soko Donau (10/16): Bis der Vorhang fällt
Was ist Fiktion, was Wirklichkeit? Eine junge Theatergruppe will ihre Grenzen ausloten und lässt auf einem Boot eine Mordszenerie entstehen, nur um zu erfahren, was es heißt, verdächtig zu sein und verhaftet zu werden. Als dann aber ihr Regisseur ermordet aufgefunden wird, ist der Spaß vorbei und unser Team muss herausfinden, wer der wahre Mörder ist. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Manuel Flurin Hendry Drehbuch: Axel Götz Stefan Brunner Sascha Bigler Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Petro Domenigg
